Messina - ancora inconvenienti sulla viabilit - tram fermo per un guasto sul Viale S Martino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 14 maggio 2024)à per i veicoli dell’ATM. Nell’incidente di oggi, riguardante i mezzi su rotaia, trattandosi di un city way. Il veicolo proveniente dal capolinea sud e diretto al centro città, questa mattina, poco prima delle 9, si è bloccato sulS., all’intersezione con ilEuropa. È rimasto immobile per alcuni minuti, fino all’intervento degli addetti che hanno risollevato la situazione. Ci sono stati inevitabili disagi per gli utenti, specialmente data l’ora di punta in cui si è verificato il problema. L'articolo proviene da Dayitalianews.