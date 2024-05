Mercato e futuro Calafiori e Zirkzee - rossoblù in pressing

(Di martedì 14 maggio 2024) Prima ildi Thiago Motta, poi il, in base anche a quelle che saranno le direttive di Joey Saputo su budget politica da seguire dopo la svolta Champions. Solo dopo, nomi e piste potranno assumere concretezza, anche se nell’ultimo periodo tanti sono stati i contatti con calciatori e società: perché l’idea, con la Champions, è quella di allungare la rosa che sarà impegnata su tre fronti. Intanto, un’idea di base in casa Bologna c’è: ripartire dalla squadra di quest’anno, con due punti interrogativi: Joshuae Riccardo. Supende la spada di Damocle della possibile recompra del Bayern Monaco da 40 milioni, ma pure le tante richieste sul: dalla Juventus al Milan, dall’Inter all’Arsenal, passando per Aston Villa, Manchester United e ...

Kapoor (Morningstar): “Costi, sostenibilità e intelligenza artificiale plasmeranno il futuro dell’industria” - Kapoor (Morningstar): “Costi, sostenibilità e intelligenza artificiale plasmeranno il futuro dell’industria” - “Il dibattito che mette a confronto gestione attiva e gestione passiva è in realtà un dibattito sui costi. E guardando ai nostri dati possiamo senza dubbio dire che l’asset management che punta su pro ...

Gallardo lascia l'Arabia, le voci sul Milan e l'idea River - Gallardo lascia l'Arabia, le voci sul Milan e l'idea River - Nel mercato degli allenatori che impazza nella nostra Serie A dove tante, tantissime sono ancora le panchine vacanti c`è un nome nuovo che si sta inserendo con.

MERCATO - Benfica, Rafa Silva via a parametro zero - mercato - Benfica, Rafa Silva via a parametro zero - "Rafa Silva lascerà il Benfica al termine della stagione. Il giocatore offensivo aveva già deciso di non rinnovare con gli encarnados e sta ascoltando varie proposte (anche dall'Italia) per il 2024/25 ...