Meloni | Se non mantenessi la promessa sul premierato non sarei a posto con la mia coscienza E di tutte le altre promesse tradite - la coscienza che dice?

Il secondo mandato di Ursula Von der Leyen a Presidente della Commissione europea sembrerebbe non essere più tanto certo. Tra i fattori di rischio, oltre all’inchiesta sull’acquisto dei vaccini Pfizer durante l’emergenza pandemica e ai dubbi sulla ...

La premier: «Era quello che i cittadini ci avevano chiesto di fare. Questo tema era nel nostro programma elettorale» La premier: questo è un governo solido, non ne avrei bisognoLa premier: questo è un governo solido, non ne avrei bisogno

Diritto all’aborto, le conseguenze del governo Meloni sulle donne: cosa ne pensa l’Europa - Diritto all’aborto, le conseguenze del governo meloni sulle donne: cosa ne pensa l’Europa - Il ministro spagnolo Ada Redondo critica Giorgia meloni su X: "L'Italia mina un diritto riconosciuto dalla legge". La premier risponde: "Chi è ignorante non dia lezioni" ...

Antonio Scurati attacca il governo Meloni al Salone del Libro di Torino: "Scrittori e artisti come nemici" - Antonio Scurati attacca il governo meloni al Salone del Libro di Torino: "Scrittori e artisti come nemici" - Antonio Scurati torna ad attaccare il governo meloni. Lo scrittore, ospite del Salone del Libro di Torino, ha accusato nuovamente l’esecutivo e i vertici della Rai per aver impedito la lettura del ...

Elezioni Europee 2024/Pd. Un programma che sembra la schedina del Totocalcio: 1X2 - Elezioni Europee 2024/Pd. Un programma che sembra la schedina del Totocalcio: 1X2 - Per i diritti, a sostegno dell’Ucraina, per un Green deal temperato, di gestione dei flussi migratori, ma con candidati antiaborto, antiarmi, superecologista, ...