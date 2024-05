Meloni-Schlein - il duello fa arrabbiare gli esclusi E Conte prova a farlo saltare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) Giuseppenon riesce proprio a fare pace con l'idea che Ellye Giorgiasi confronteranno in un dibattito tv; anche se ancora non è dato sapere quando. E così dopo aver pole mizzato per giorni chiedendo di esse re incluso adesso ha cambiato strategia ea faril. Come? Depositando una proposta di legge per fare in modo che i membri del governo e i parlamentari in carica non possano candidarsi alle elezioni Europee. L'ha chiamata una legge contro le candidature truffa. «Le chiamano candidature civetta, fatte per racimolare più voti. Chiamiamole con il giusto nome: candidature truffa» ha tuonato l'avvocato del popolo. Una proposta che la leader Dem ha snobbato replicando come il Pd è concentrato sulla propria «campagna elettorale, per l'Europa che ...