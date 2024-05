(Di martedì 14 maggio 2024) Ferrovie, Cassa depositi e prestiti e soprattutto la Rai: Giorgiadecide di non decidere. Le, quelle pesanti, arriverannole. Quando, si augura, le prete... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Meloni voleva aspettare dopo le Europee per capitalizzare il voto, ma almeno in due casi dovrà agire prima . Scannapieco verso la conferma, Donnarumma a Fs con Ferraris pronto per Netco Segui su affaritaliani.it

La notizia è che le nomine nelle partecipate pubbliche si faranno dopo le europee . Come voleva la Presidente del Consiglio che ha respinto le forti richieste della Lega per farle entro maggio. Salvini teme di uscire ancor più indebolito dalle urne ...

Meloni rinvia le nomine di Cdp, Rai e Fs per fare i conti con Salvini dopo le europee. E sente Mattarella - meloni rinvia le nomine di Cdp, Rai e Fs per fare i conti con Salvini dopo le europee. E sente Mattarella - La premier alla ricerca di una cifra elettorale fra dubbi e mosse come quella con Leotta. Domenica vola a Madrid all'evento di Vox per Ecr. Intanto la sorella Arianna parte con un tour. I big si tengo ...

Pd, ok a Conte premier. Ma in cambio ministeri, nomine, Rai e... Inside - Pd, ok a Conte premier. Ma in cambio ministeri, nomine, Rai e... Inside - Se il governo meloni implode e si va al voto, il Pd lascia la premiership a Conte. E in cambio chiede... Lo scenario ...

Ursula a Roma ma non da Giorgia: la coppia che vuole comandare l’Ue ma deve nascondersi - Ursula a Roma ma non da Giorgia: la coppia che vuole comandare l’Ue ma deve nascondersi - Per meloni, tra l’altro, potrebbe essere il momento della verità ... da un plebiscito al congresso del Ppe a Bucarest a marzo, benché un minuto dopo la nomina sia stata bersagliata dalle critiche ...