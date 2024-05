Meloni, aspettiamo le risposte di Toti prima di valutare - meloni, aspettiamo le risposte di Toti prima di valutare - Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione". Lo ha detto la premier Giorgia meloni arrivando a Milano, per ...

Caso Toti, Meloni: ""Aspettiamo sue risposte e valutiamole, ha governato molto bene la Liguria" - Caso Toti, meloni: ""Aspettiamo sue risposte e valutiamole, ha governato molto bene la Liguria" - "Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione ".

We're waiting for Toti's answers says Meloni - We're waiting for Toti's answers says meloni - Premier Giorgi meloni said Tuesday the government and the ruling centre right majority were waiting for answers from centre right Liguria Governor Giovanni Toti before deciding whether he should resig ...