Melito di Napoli | Carabinieri arrestano quattro pusher nella 219

(Di martedì 14 maggio 2024)di: idella tenenza dihanno arrestato219 E’219 che idella tenenza dihanno arrestato 4. Erano nel rione popolare, in strada, e sono stati sorpresi a cedere droga in cambio di denaro.Prima di essere fermati, hanno provato a lanciare via un sacchetto. All’interno 9 grammi di hashish, una bustina di marijuana, una dose di cocaina e 15 di crack.Addosso a due dei 4 ben 890 euro, verosimilmente provento illecito.In manette sono finiti S. M., R. T., V. E. e V. G. S. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio. lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web ...

