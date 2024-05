(Di martedì 14 maggio 2024)e Harry sono impegnati in Africa per promuovere la loro fondazione Archewell. Tra abiti tradizionali e vestiti dal significato profondo per la famiglia, i Duchi sembrano più affiatati che mai. Per una visita ufficiale in Ghana, l'attrice ha sfoggiato unin piena estetica old money.

Termina il royal-not-royal tour dei Sussex caratterizzato da una serie di cambi d'abito della duchessa come non ne vedevamo da tempo. Un guardaroba nuovo di zecca che include vecchie e nuove firme: spicca tra tutti un outfit speciale, finalmente ...

Nel corso del viaggio in Nigeria la duchessa di Sussex ha sfoggia to diversi outfit. L'ultimo ha un significato particolare in quanto era stato indossato per festeggiare il primo genito e anche durante la gravidanza di Lillibeth.Continua a leggere

Harry e Meghan Markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente - Harry e meghan markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente - Dagli Stati Uniti arriva la dichiarazione di inadempienza della fondazione di beneficenza di Harry e meghan, Archewell. Dopo questa decisione, comincia una serie di sfide significative per ...

Meghan Markle, il look da 6mila euro è con blazer doppiopetto e mocassini coordinati - meghan markle, il look da 6mila euro è con blazer doppiopetto e mocassini coordinati - meghan markle è in Africa con il marito Harry per promuovere la loro fondazione Archewell. In questi giorni i suoi look stanno facendo molto discutere: il primo outfit sfoggiato in Nigeria è stato da ...

Meghan Markle e il principe Harry in Nigeria: tra moda e beneficenza - meghan markle e il principe Harry in Nigeria: tra moda e beneficenza - meghan markle e il principe Harry hanno recentemente concluso un viaggio in Nigeria. Durante il viaggio, la duchessa di Sussex ha sfoggiato diversi outfit, tra cui un vestito giallo che aveva già indo ...