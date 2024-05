(Di martedì 14 maggio 2024) I duchi di Sussex non hanno pagato le tasse di iscrizione al Registro delle Associazioni della California, e laArchewell è stata etichettata come «delinquente» dall'ufficio del Procuratore dello Stato. Un richiamo ufficiale che li mette nei guai e che potrebbe portare alla sospensione delleattività

Social. Brutte notizie in arrivo dagli Stati Uniti per Harry e Meghan . Il duca e la duchessa di Sussex sembrerebbero essere davvero nei guai . Scopriamo insieme che cosa sta succede ndo e tutti i dettagli di questa vicenda. (Continua a leggere dopo ...

Alluvione in Uruguay, la città di Paysandú sommersa da acqua e fango - Alluvione in Uruguay, la città di Paysandú sommersa da acqua e fango - Diverse zone dell'Uruguay sono state colpite dall'alluvione: in particolare le città di Paysandú, Salto, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Artigas, Tacuarembó, Rocha e Soriano. Migliaia di persone ...

La charity di Harry e Meghan in cattive acque, Archewell è accusata di negligenza - La charity di Harry e meghan in cattive acque, Archewell è accusata di negligenza - Le autorità americane accusano i Sussex di non aver pagato le quote annuali e di non aver dichiarato le proprie attività. Rischiano la sospensione ...

Meghan Markle e il principe Harry nella bufera con la loro Fondazione benefica: ecco cosa è successo - meghan Markle e il principe Harry nella bufera con la loro Fondazione benefica: ecco cosa è successo - I duchi di Sussex non hanno pagato le tasse di iscrizione al Registro delle Associazioni della California, e la loro Archewell è stata etichettata come «delinquente» dall'ufficio del Procuratore dello ...