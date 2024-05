Mbappé giocatore dell’anno in Ligue 1 | La presenza alle Olimpiadi non dipende da me

(Di martedì 14 maggio 2024) “Se parteciperò all’Olimpiade di Parigi? utti conoscono la situazione, non è una decisione cheda me. Qualunque cosa accada, sarò felice. Levanno oltre la miao meno. Spero che dimostreremo che la Francia è un paese di sport e che sappiamo accogliere il mondo. Non sarò mai lontano da qui”. Queste le parole di Kylian, premiato come migliorin1. “È un capitolo della mia vita che si chiude – continua sull’addio al Psg – ma la1 ha ancora un posto importante nella mia vita. Ho cercato di essere il degno rappresentante di questo campionato. Parto a testa alta, ma non avrei mai potuto farcela senza il Monaco e ovviamente il Psg dove tutti hanno avuto fiducia in me”. SportFace.

I diritti televisivi della Coppa delle Leghe, e non solo, potrebbero fermare l’argentino dal giocare a Parigi 2024 Lionel Messi potrebbe rifiutare l’offerta per giocare le prossime Olimpiadi . L’argentino, infatti, potrebbe rimanere in America per ...

Napoli pronta per il Giro 2025 presenta le maglie olimpiche - Napoli pronta per il Giro 2025 presenta le maglie olimpiche - Intanto proprio al Napoli, al Circolo Savoia, nel giorno di riposo della manifestazione la Federazione Ciclistica Italiana, ha svelato la maglia azzurra che verrà utilizzata per le olimpiadi e ...