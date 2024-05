Maxi frode su 500 auto di lusso | 11 denunce per evasione Iva da 2,5 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Foligno, 14 maggio 2024 - UnaIva di 2,5di euro: è l'importo che una società con sede legale nel Folignate operante nel settore della vendita diavrebbe sottratto al fisco. Ora rischia una sanzione fino a 9di euro. Levenivano acquistate in Germania e rivendute all’salone plurimarche, già in passato oggetto di indagine. Le attività eseguite hanno consentito di accertare che nel biennio 2019-2020 sono state vendute, a clienti ignari della “carosello” messa in atto, oltre 500vetture, anche di grossa cilindrata, tra le quali, solo per citare alcune marche, figurano Maserati (Ghibli), Porsche (Cayenne, Macan e Panamera), Alfa Romeo (Stelvio), Audi (A7, Q8 e TT), Ford (Mustang), Jaguar (E.Pace, X.E), ...