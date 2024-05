Maurizio Stefanini | a Mosca impazza la saga dei Patrushev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Promoveatur ut amoveatur è la locuzione latina che descrive quel fenomeno tipicamente burocratico per cui una persona viene rimossa da un incarico non cacciandola o licenziandola, ma promuovendola ad altro ufficio che in teoria sarebbe più importante ma in pratica conta meno. È quanto ha fatto Putin con la decisione di togliere dal ministero della Difesa Sergei Shoigu dopo 12 anni, per nominarlo Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia al posto di Nikolai, ex-direttore del Fsb e altro suo fedelissimo, sul cui possibile nuovo incarico si avranno notizie nei prossimi giorni. Alla Difesa va Andrey Belousov: un economista, senza alcuna formazione di carattere militare, che ha ricoperto il ruolo di primo vice-primo ministro sin dal 2020 ed è stato a lungo considerato uno dei più fidati consiglieri economici del leader russo. Belousov a sua volta sarà ...