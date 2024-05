Maura Albites - chi era la moglie di Paolo Villaggio | Ci siamo fatti le corna a vicenda

(Di martedì 14 maggio 2024) Un matrimonio arrivato alla soglia dei 60 anni quello vissuto dall’attore, padre dell’iconico Fantozzi, e la. Un amore interrotto solo dalla morte dell’attore avvenuta nel 2017 a 85 anni Come hanno più volte raccontato siae lache i loro figli, inizialmente sia i genitori diche quelli dierano contrari alla loro unione. “La nonna paterna vedeva mia mamma troppo libera e poco studiosa. Avrebbe voluto una ragazza più borghese – ha inraccontato la figlia Elisabetta a Il Napolista – Glivedevano mio padre come un fannullone. Lui era iscritto all’Università, a Giurisprudenza, aveva fatto quasi tutti gli esami, però si ...

