Mattarella scrive a Herzog | La soluzione dei due Stati è nell’interesse di tutti

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 14 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 14 Maggio 2024, 16:33 Il presidente della Repubblica Sergioha inviato un messaggio al Presidente dello Stato di Israele, Isaac, per incentivare la chiusura degli accordi per il cessate il fuoco e la messa in atto della“Due popoli, due“. La lettera è stata inviata in occasione delle L'articolo proviene da Il Difforme.