Mattarella - in tifoserie alcuni comportamenti sconsiderati

(Di martedì 14 maggio 2024) "Il calcio accompagna la vita del nostro Paese e ricopre una responsabilità importante. Siete un riferimento soprattutto per i giovani. Quindi apprezzo molto l'idea di iniziative che facciano crescere il senso del reciproco rispetto e della tolleranza. Va fatto capire anche alle, che esprimono spesso magnifiche coreografie, ma dove ci sono anche. Quindi trasmettere responsabilità è particolarmente importante". Lo ha sottolineato il presidente Sergioricevendo al Quirinale le squadre di Atalanta e Juventus in vista della finale di coppa Italia.

Mattarella riceve Juve e Atalanta e pensa agli arbitri: "Siete un parafulmine come me" - mattarella riceve Juve e Atalanta e pensa agli arbitri: "Siete un parafulmine come me" - L'incontro del presidente della Repubblica con le finaliste di Coppa Italia alla vigilia della partita: "Sarà un grande spettacolo. Dalle tifoserie coreografie geniali ma anche comportamenti sconsider ...