Mattarella - fermare le ostilità a Gaza Soluzione due Stati

(Di martedì 14 maggio 2024) "È altresì indispensabile giungere a un'immediata cessazione dellenella Striscia di. Auspichiamo che quanto prima il ciclo della violenza possa essere interrotto, che si riducano le tensioni - anche al livello regionale - e che si apra la strada ad un dialogo che porti ad unaa due, giusta, necessaria, sostenibile, in linea con il diritto internazionale. Unache è nell'interesse di tutti e per la quale tutti dobbiamo impegnarci". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio al Presidente israeliano Israele, Isaac Herzog.