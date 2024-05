Mattarella a Herzog - stop alle ostilità a Gaza Due Stati è soluzione nell' interesse di tutti   

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - "Auspichiamo che quanto prima il ciclo della violenza possa essere interrotto, che si riducano le tensioni, anche al livello regionale, e che si apra la strada ad un dialogo che porti ad unaa due, giusta, necessaria, sostenibile, in linea con il diritto internazionale. Unache e'die per la qualedobbiamo impegnarci". E' quanto afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Presidente dello Stato di Israele, Isaac, in occasione della ricorrenza dello Yom haAtzmaut. E' "indispensabile giungere a un'immediata cessazione delle ostilita'a Striscia di- fa sapere il Capo dello Stato nel ...

Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 18:07Durante un forum dell’Ansa, il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani , ha sottolineato l’impegno del governo italiano per promuovere la pace nel Medio Oriente. Pur ribadendo l’amicizia ...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Una soluzione politica della crisi in Medio Oriente che conduca ai due Stati e la stabilità dell' area . Sono questi i temi al centro dell'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Re Abdullah II di ...

Gaza, Usa: “Serve una soluzione politica in cui i diritti dei palestinesi siano rispettati” - Gaza, Usa: “Serve una soluzione politica in cui i diritti dei palestinesi siano rispettati” - La soluzione politica Molti paesi vogliono vedere una “soluzione politica in cui i diritti dei palestinesi siano maggiormente rispettati”, ha aggiunto il vicesegretario di Stato americano. “Non penso ...