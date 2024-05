Mary Cutillo | l’omaggio in bici con in prima fila papà Peppo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa promessa solenne di tutti gli amici di Mariantonietta e della famigliasin dal primo giorno della tragedia che ha cambiato la vita di una famiglia, quella della tragica scomparsa della figlia 15enne, è stata quella di tenere sempre vivo il ricordo di quell’angelo dagli occhi blu e, soprattutto, non lasciare soli i suoi amati genitori, Giuseppe e Rosa. E va in questa direzione il secondo “Memorial Mariantonietta” che si svolgerà il prossimo 26 maggio, dopo laedizione organizzata dopo pochissime settimane dalla tragedia, di cui lo scorso 2 maggio si è celebrato il primo anniversario. La ciclopedalata è organizzata anche quest’anno dall’ASD Pirati In Bike, con il presidente Carmine Pagano e che, da sempre, vede ildi Mariantonietta, Giuseppe ...