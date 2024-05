Maroncelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) E se un robot potesse fare il nostro lavoro, che si tratti di scrivere testi, risolvere calcoli, creare musica, insegnare e così via? La domanda è più reale che mai. Il mondo digitale è diventato sempre più presente nella vita di oggi. Anche a scuola gli studenti utilizzano computer, tablet e smartphone per fare ricerche, studiare e comunicare con i loro insegnanti e compagni di classe. Questo sta portando al cambiamento dei metodi di fare didattica e delle relazioni tra compagni. Le tecnologie digitali offrono agli studenti nuove opportunità di apprendimento. Ad esempio, gli studenti possono accedere a una vasta quantità di informazioni online e utilizzare programmi educativi interattivi per migliorare le loro competenze. Inoltre i dispositivi digitali consentono agli insegnanti di rendere l’apprendimento più coinvolgente. Tuttavia l’integrazione del mondo digitale nelle scuole ...