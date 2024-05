Marmo - una proposta della Cgil per redistribuire ricchezza e lavoro

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ una scia lunga di protesta, partita dal servizio di Report sulle cave di Carrara e dalle parole di Alberto Franchi, che sembra aver innescato una presa di coscienza più forte del passato se non sugli effetti ambientali dell’attività estrattiva quantomeno su quelli mancati a livello di indotto e di occupazione sul territorio. Milioni e milioni di euro che si riversano in poche tasche e lasciano al territorio meno di quanto prendono. LaMassa Carrara non ha intenzione di mollare la presa e ora è passata a diffondere una nuovaper il lapideo direttamente sui ‘fronti di cava’, faccia a faccia coi lavoratori. Ieri l’assemblea del sindacato con i lavoratori del bacino di Colonnata, "domani saremo a Fantiscritti e mercoledì a Torano – sottolinea il segretario Nicola Del Vecchio –. Continuiamo a chiedere una svolta capace di determinare un ...

