Mario Sechi | oggi l' Occidente è sotto assedio E nessuno combatte

(Di martedì 14 maggio 2024) La cifra di un'epoca è la somma dei dettagli, ogni giorno accadono cose che diventano la corrente di un fiume carsico che poi esplode in superficie. Due notizie ieri mi hanno colpito per il loro sotterraneo significato. La prima arriva dalla Turchia: il presidente Erdogan ha annunciato che la chiesa ortodossa di San Salvatore in Chora, a Istanbul, un gioiello dell'arte bizantina, sarà convertita in moschea di Kariye. Erdogan ha deciso nonostante l'opposizione di Atene, ha annunciato la “conquista” islamica quando al suo fianco c'era il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, che non ha potuto far altro che dichiararsi «insoddisfatto». Lo stesso destino toccato nel 2020 alla splendida basilica di Santa Sofia. La decisione è carica di simbolismo, è un'affermazione di dominio temporale e spirituale, guardate la foto che pubblichiamo in prima pagina, è un luogo della cristianità a cui viene ...