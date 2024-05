Marche - le Bandiere blu 2024 | ecco le spiagge più belle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Ancona, 14 maggio– Ora è ufficiale: sono 485 le“Bandiera Blu” proclamate per questodalla Foundation for environmental education (Fee). Quest'anno è la 38^ edizione e la bandiera sventola sucon mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023). Le, in particolare festeggiano un nuovo ingresso: Porto Sant’Elpidio (Fermo). Il totale sale così a 19. Anche nell’edizione 2023 si è festeggiata una new entry, ovvero Porto San Giorgio (sempre a Fermo), quando il bilancio era salito da 17 a 18. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi, martedì 14 maggio, alla sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Roma. Il noto riconoscimento premia lee i mari che si distinguono per eccellenza ambientale e ...