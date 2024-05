Mara Venier sotto attacco - il video al supermercato diventa virale Provi a fare la umile

(Di martedì 14 maggio 2024), celebre conduttrice televisiva italiana, ha recentemente condiviso unsu Instagram che la ritrae mentre fa la spesa in unmilanese. Nel, la vediamo armata di carrello, muoversi tra gli scaffali senza essere riconosciuta o interrotta da fan desiderosi di una foto o un autografo. Questo atteggiamento apparentemente anonimo o ”normale” ha suscitato diverse reazioni tra i suoi follower. Nel post,ha scritto: «Il mio lunedì a Milano, adoro». Molti utenti hanno commentato divertiti, ma c’è stato anche chi ha ipotizzato che questo gesto potesse essere solo una strategia per apparire più. Un utente ha addirittura accostato questa situazione a un presunto comportamento simile da parte della conduttrice televisiva Barbara D’Urso, ...

Sembrano ormai lontane le polemiche sulla censura che Mara Venier , in una puntata di Domenica In post Sanremo, ha applicato all’intervento di Dargen D’Amico. Il cantante stava parlando di politiche migratorie, quando è stato interrotto bruscamente ...

Nicola, il figlio di Toto Cutugno , è il grande protagonista in studio a Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Mara Venier . Il ricordo del padre, popolarissimo cantante scomparso quasi un anno fa, il 23 agosto del 2023, tiene banco ...

Sono tanti i volti che durante la pandemia si sono prestati a sponsorizzare il Vaccino Covid . Si parla di volti che vanno dal mondo della tv a quello del cinema per finire allo sport, impossibili da non riconoscere. Paolo Bonolis , Mara Venier , ...

Mara Venier al supermercato, il video è virale. "Provi a fare la umile" e lei risponde - Mara venier al supermercato, il video è virale. "Provi a fare la umile" e lei risponde - Mara venier adora condividere con i follower la sua quotidianità. Siamo abituata a vederla in tv, a Domenica In o in altri programmi come ospite o conduttrice, ma la "Zia d'Italia" se è così tanto ama ...

Karina Cascella infuriata con Mara Venier: ‘Mi indigno, che vergogna, doveva tacere’ - Karina Cascella infuriata con Mara venier: ‘Mi indigno, che vergogna, doveva tacere’ - Che vergogna che siete”, ha continuato. Sempre parlando del modo in cui ha trattato la questione la venier (che però si è successivamente scusata), Karina ha poi detto anche in un video: “Che senso ...

Mara Venier mostra l’aereo privato: fuga d’amore (chic) con il marito Nicola. Il video - Mara venier mostra l’aereo privato: fuga d’amore (chic) con il marito Nicola. Il video - Mara venier, fuga d'amore di lusso con il marito Nicola Carraro: il video dove mostra l'aereo privata diventa virale in pochi minuti ...