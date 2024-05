Mara Venier - il video al supermercato scatena la polemica | Sembra la D’Urso - la conduttrice risponde

Elisa Isoardi ha ricevuto una bella sorpresa sul set. La conduttrice non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua gioia : ecco il Video . La presentatrice è da molti anni uno dei volti Rai più seguiti in TV. Una carriera partita grazie ai ...

Malin Akerman e Petra Mede conducono l’ Eurovision Song Contest, che quest’anno si tiene a Malmo, Svezia. Durante le prove per la prima serata Petra ha raggiunto il pubblico per spiega re come utilizzare l’app dell’evento. Chiede il telefono a uno ...

Isola, Francesco Benigno mostra chat e messaggi vocali con Vladimir Luxuria: «Non starò più zitto» - Isola, Francesco Benigno mostra chat e messaggi vocali con Vladimir Luxuria: «Non starò più zitto» - La diatriba tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno continua e sembra non voler trovare un lieto fine. Dopo l'espulsione del concorrente dall'Isola ...

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime e senza corteggiatori: con l'addio di Pierpaolo Siano finisce il suo trono! [VIDEO] - Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime e senza corteggiatori: con l'addio di Pierpaolo Siano finisce il suo trono! [video] - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, assistiamo alle ultime battute del trono di Ida Platano. Pierpaolo Siano, infatti, le rinfaccia di averlo solo preso in giro e abbandona lo st ...

Il video di Mara Venier al supermercato, è la sua giornata perfetta - Il video di Mara Venier al supermercato, è la sua giornata perfetta - Mara Venier adora fare la spesa e sui social pubblica il video al supermercato tra la gente che non la riconosce ...