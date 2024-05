Mappa del Gusto | giovedì la presentazione presso la sala giunta del comune di Caserta

(Di martedì 14 maggio 2024)16 maggio alle ore 12,ladeldi, verrà presentata la “del”, iniziativa realizzata dalla Confcommercio, in collaborazione con ildi. Si tratta di un progetto sperimentale che, almeno in questa prima fase, coinvolgerà le attività dei settori dell’enogastronomia e della ricettività della sola città di. Nellasono inseriti, infatti, ristoranti, pizzerie, alberghi e b&b presenti nel Capoluogo. Alla conferenza stampa saranno presenti il Sindaco di, Carlo Marino, il Vicesindaco e Assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Emiliano Casale, il ...

Caserta . La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno di Palazzo Castropignano, la sede del Comune in piazza Vanvitelli . L’intervento, realizzato con ...

Cresce l'utilizzo di CIE (Carta di Identità Elettronica) per l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione: i numeri.

Lo ha detto in consiglio comunale il vicesindaco di Genova ... "I dati sono sui finanziamenti della campagna elettorale sono pubblici, depositati presso la Corte d'Appello, credo anche presso la ...

A Mondovì si conclude "Diari di Donne": ultimo appuntamento sulla menopausa - A Mondovì si conclude "Diari di Donne": ultimo appuntamento sulla menopausa - La Consulta Comunale Femminile di Mondovì, in stretta collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis, è lieta di annunciare il successo dei primi tre ...