Manila Nazzaro e Stefano Oradei raccontano le emozioni delle loro nozze | Scambiandoci le fedi avevamo le lacrime agli occhi!

A L' Isola dei Famosi Matilde Brandi ha fatto gli auguri a Manila Nazzaro in occasione del suo matrimonio. Il video L'articolo Isola , Matilde Brandi fa gli auguri a Manila Nazzaro per le sue nozze (avrebbe dovuto farle da damigella) proviene da ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, matrimonio da sogno. Dopo le nozze in Campidoglio, lunedì 13 maggio la cerimonia e la festa preparata nei minimi dettaglio con tanti amici famosi i a Villa Miani. Come riporta il sito Ultime notizie flash, erano in ...