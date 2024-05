Manfrinati in carcere Scatta anche lo stalking Un anno fa la misura fu respinta dal Gip

(Di martedì 14 maggio 2024) Custodia cautelare inperper Marco, l’ex avvocato quarantenne che il 6 maggio scorso in via Menotti a Varese ha ucciso con venti coltellate l’ex suocero, Fabio Limido, intervenuto per difendere la figlia dall’aggressione e ferito gravemente Lavinia Limido, l’ex moglie. Laera stata chiesta perdal pubblico ministero unfa per, richiestadal Gip del Tribunale di Varese e, per il quarantenne più volte denunciato dalla famiglia Limido, era stato invece emesso il provvedimento di divieto di avvicinamento che non è bastato ad evitare la tragedia da cui si è salvata per miracolo l’ex moglie. A undi distanza è arrivata il 10 maggio la ...

