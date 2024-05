Manduria - 44enne in manette per spaccio di droga

(Di martedì 14 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoI militari della Compagnia Carabinieri di, lo scorso sabato, hanno arrestato, in flagranza di reato, undel posto, presunto responsabile di detenzione, ai fini di, di sostanze stupefacenti. L’Arma, da sempre impegnata in servizi h24 di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, conserva una sensibilità particolare rispetto al problema dell’uso di droghe, specialmente tra i giovani. L’arrestato, avrebbe nascosto, complessivamente, nella propria abitazione, così come accertato a seguito di un’accurata perquisizione, circa 100 grammi di hascisc, nonché alcune dosi di marijuana e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Nell’appartamento sono state trovate numerose altre dosi di marijuana, già confezionate e pronte alla ...

