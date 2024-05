Mammasantissima è l’ultimo videoclip musicale di Giuliano Gabriele

Chi è Gabriele Anakin, il tatuatore dei cantanti. da Tananai a Fedez: “Il Tre si è riempito tutto il corpo”. L’intervista di Gianluca Gazzoli - Chi è gabriele Anakin, il tatuatore dei cantanti. da Tananai a Fedez: “Il Tre si è riempito tutto il corpo”. L’intervista di Gianluca Gazzoli - Nello scatto sorride, mentre Fedez urla di dolore. “Fa malissimo, fermiamoci”, urla il rapper nei video diffusi dal tatuatore. D’altronde i palmi delle mani, si sa, sono una delle parti del corpo ...

Gabriele Corsi incrocia le dita per l’Eurovision 2024: “Angelina Mango ha ottime possibilità di vincere” | VIDEO - gabriele Corsi incrocia le dita per l’Eurovision 2024: “Angelina Mango ha ottime possibilità di vincere” | VIDEO - gabriele Corsi ha risposto alle domande di Thomas Cardinali per Tag24 sulla possibilità di vittoria dell'Eurovision 2024 per Angelina Mango ...