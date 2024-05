Malore in carcere per Alessia Pifferi dopo la condanna all’ergastolo

Ha accusato un malore Alessia Pifferi , la 38enne condanna ta all'ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, si sarebbe sentita male in carcere a San Vittore .Continua a leggere

Alessia Pifferi condannata all’ergastolo, parla sua madre: “Deve pagare per quello che ha fatto” - alessia Pifferi condannata all’ergastolo, parla sua madre: “Deve pagare per quello che ha fatto” - La Corte d’Assise di Milano infligge il massimo della pena alla 38enne che lasciò sola in casa per sei giorni la figlia di 18 mesi, provocandone la morte. L’avvocato: "Faremo appello. Non c’è stato un ...

