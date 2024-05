Malore in bici Ciclista salvato in strada da un’infermiera di passaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Vinci (Firenze), 14 maggio 2024 – A salvarlo è stata la presenza, del tutto casuale, di. E’ stata lei ad accorgersi che la situazione era seria: gli ha praticato il massaggio cardiaco ed ha atteso insieme a lui l’arrivo dell’automedica col defibrillatore, decisivo per far ripartire il suo cuore. Sono stati attimi di paura per undi 76 anni, soccorso indopo unin. L’uomo, del 1948, si è sentito male all’altezza di Vinci. Dopo essersi accasciato a terra è andato in arresto cardiocircolatorio. Gli è stato praticato un massaggio cardiaco da un'infermiera che era presente casualmente al momento dell'accaduto e che è stata aiutata da altri ciclisti sopraggiunti, ma che pare non conoscessero ile che hanno concorso nella rianimazione. ...