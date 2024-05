Malattia - i nuovi indennizzi dell’Inps per il 2024 | le cifre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 14 maggio 2024) In data 6 maggio sono state aggiornate le convenzioni Inps per, maternità e paternità. La circolare ha indicato tutti gli strumenti attivi nel, tra retribuzione minima giornaliera e prestazioni economiche per alcune tipologie di lavoratori. La nota, come abbiamo già spiegato in altri approfondimenti, indica gli importi da prendere come riferimento per ilper prestazioni come il congedo parentale, gli assegni per il nucleo famigliare, ma anchee degenza. Prestazioni economiche per: leLa circolare del 6 maggiosancisce le misure del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle retribuzioni dovute per ladei lavoratori dipendenti e ...