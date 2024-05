Malamovida - divieti dal 20 Mezz’ora in più per i dehors I locali volevano un’altra ora

(Di martedì 14 maggio 2024) Unain più di utilizzo notturno deiche non fa fare la pace a Comune e commercianti. Ieri mattina è stata pubblicata l’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Sala con iper contenere lain 12 zone “rosse“ della città: Nolo; Lazzaretto; Melzo; Isola; Sarpi; Cesariano; Arco della Pace; Como/Gae Aulenti; Garibaldi (esclusa l’area di corso Garibaldi tra via Moscova e via Marsala e Largo La Foppa dove resta in vigore l’ordinanza sindacale n. 41/2021 del 04/06/2021); Brera; Ticinese; Darsena e Navigli. Icontenuti nell’ordinanza scatteranno il 20 maggio e resteranno in vigore fino al 4 novembre. La prima bozza del documento, presentata dagli assessori Marco Granelli (Sicurezza) e Alessia Cappello (Sviluppo economico) lo scorso 21 marzo, prevedeva il divieto di ...

