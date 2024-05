Lutto in Forza Italia | trovata morta in casa l’esponente veneta Lisa Labbrozzi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) Mondo politico veneto in choc per la morte improvvisa di. Ingegnere e manager, 39 anni, componente del Consiglio di amministrazione di Contarina,faceva parte del direttivo provinciale di. Come ricostruisce il Corriere del Veneto, il padre Carlo Felice, preoccupato dal ritardo dalla figlia, è entrato nella sua abitazione ale sul Sile, nel trevigiano e l’hapriva di sensi. Attorno alle 9 la telefonata al 118 ma quando medico e infermieri del Suem 118 sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.aveva un curriculum degno di una top manager ed era stimatissima: diplomata al Berto di Mogliano e laureata in Ingegneria, faceva parte del ...