Lutto a Latina per la scomparsa dell’architetto Adolfo Antonelli | aveva 85 anni

(Di martedì 14 maggio 2024)saluta, stimato architetto che ha marcato profondamente il panorama urbanistico della città, deceduto ieri all’età di 85. La sualascia un vuoto non solo tra i suoi cari ma in tutta la comunità, per il significativo contributo dato allo sviluppo architettonico e culturale del capoluogo pontino. Biografia e carriera Nato a Sonnino e residente aè stato un fervente tifoso del Grande Torino e un uomo di vasta cultura, coltivata sin dalla giovinezza. Durante glidi amministrazione del sindaco Antonio Corona, ricevette incarichi di prestigio come la progettazione della Casa della Cultura, che include i due principali teatri della città e la pinacoteca, nonché la nuova stazione degli ...

