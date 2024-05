Lungomare chiuso per la bella stagione | si parte da metà giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024)(nella foto Del Punta per Valtriani) per tutto il periodo estivo. E’ stata pubblicata l’ordinanza della polizia municipale che dispone la chiusura al traffico deldi Marina di Pisa nel periodo estivo per tutte le sere dalle 18.30 in poi e per le giornate di domenica. Al via da. Il provvedimentoda venerdì 14e resterà in vigore fino al 16 settembre. L’ordinanza della municipale prevede nello specifico l’adozione dei seguenti provvedimenti in questi tratti stradali: via Padre Agostino da Montefeltro; piazza Sardegna lato mare; via Repubblica Pisana; piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana; piazza Baleari, braccetto lato nord, tratto compreso tra via Maiorca e ...