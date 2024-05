Lucilla - la star dei bambini arriva a Taranto

(Di martedì 14 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano, ladi Youtube e del web che ha fatto impazzire idi ogni età,al Teatro Orfeo disabato 1 giugno alle ore 18. La Fatina del Sole in costante viaggio con la sua navicella dal Sole alla Terra, conta più di 600.000 iscritti al suo canale e riempie palazzetti, piazze, teatri e centri commerciali di tutta Italia con le sue canzoni. Lo spettacolo della durata di circa 50 minuti ripercorre le più popolari canzoni e coreografie dell’artista, interagendo cone famiglie.è accompagnata sul palco da quattro performer che la assistono in balli e piccole gag. Lo spettacolo rientra nella stagione 2023/2024 “, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo. Partner ...

