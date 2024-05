Lotta al degrado e all’abusivismo a Porta Portese Est | sequestri e denunce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, volti a contrastare i fenomeni die abusivismo commerciale, sono state intensificate le verifiche nella zona circostante il mercato diEst, area particolarmente colpita da diverse attività illegali. Ogni domenica, a partire dalle prime luci dell’alba, diverse pattuglie del V Gruppo Casilino sono impegnate nella vigilanza della zona, compresa tra Piazzale Pino Pascali e Viale Palmiro Togliatti, al fine di impedire l’allestimento di veri e propri “suk”, oltreché per contestare fenomeni illeciti. Nell’ambito dei controlli svolti nel weekend sono stati effettuati una decina di, alcuni penali, di merce venduta illegalmente e, in alcuni casi, provente di furto. Per questo ...