L’orsa JJ4 poteva rimanere in Trentino ma Fugatti ha rinunciato ancora alla progettazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) E dunque la giunta provinciale trentina ha deciso:JJ4 sarà trasferita in un parco zoo a pagamento. Lo ha annunciato l’assessore provinciale Failoni, che ha delega sulla gestione dei grandi carnivori in, lo stesso che ha proposto l’ormai tristemente nota “legge ammazza-orsi”, emanata nel gennaio scorso. Vale la pena ricordare cheJJ4 è rinchiusa al Casteller e da tempo è sotto tiro da parte della politica di governo trentina, che l’avrebbe voluta abbattere, ma grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato ciò non può essere realizzato, poiché sono venute meno le condizioni di “pericolosità” millantate dal presidente Maurizioe assessori vari che lo attorniano. E vale anche la pena rammentare che alcune associazioni nazionali e internazionali hanno loro stesse proposto un trasferimento in ...