(Di martedì 14 maggio 2024)Jj4 che il 5 aprile 2023il 26enne runner di Caldes (Trento),, non. Sull’animale, che dal giorno della sua cattura si trova rinchiuso nel Centro recupero fauna alpina Casteller di Trento, pendeva un’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti. Ora però lo stesso Fugatti ha firmato il trasferimento di Jj4 in Germania, in un’oasi nella Foresta Nera.Leggi anche: Cosa deve insegnarci la morte dell’orso M90 La denuncia della Lav sulJj4 “Il comportamento di JJ4 presenta stereotipie che dimostrano uno stato di distress o stress cronico originato dall’imposizione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dele causa di grave ...

L'orsa Jj4, che il 5 aprile 2023 a Caldes, in val di Sole, Uccise il runner 26enne Andrea Papi , verrà trasferita entro l'autunno nella Foresta Nera. Lo ha riferito in un'intervista l'assessore ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto ...

L’orsa Jj4 che uccise Andrea Papi non verrà abbattuta - L’orsa Jj4 che uccise andrea Papi non verrà abbattuta - L’orsa Jj4 che il 5 aprile 2023 uccise il 26enne runner di Caldes (Trento), andrea Papi, non verrà abbattuta. Sull’animale, che dal giorno della sua cattura si trova rinchiuso nel Centro recupero ...

Andrà in Germania l'orsa che uccise Andrea Papi - Andrà in Germania l'orsa che uccise andrea Papi - TRENTO. L’orsa JJ4, responsabile della morte di andrea Papi in val di Sole, sarà trasferita in un Parco per orsi e lupi nella Foresta Nera in Germania. Lo ha riferito l'assessore provinciale ai grandi ...

Uccise Andrea Papi, l’orsa Jj4 non sarà abbattuta: “Verrà trasferita nella Foresta Nera” - uccise andrea Papi, l’orsa Jj4 non sarà abbattuta: “Verrà trasferita nella Foresta Nera” - L'orsa Jj4, che il 5 aprile 2023 a Caldes, in val di Sole, uccise il runner 26enne andrea Papi, verrà trasferita entro l'autunno nella Foresta Nera ...