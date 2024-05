(Di martedì 14 maggio 2024) Avvio di mattinata con scambi in rialzo per l'oro. Leno dello 0,34% a 2.344,27l'oncia mentre il contratto sul metallo prezioso con consegna a giugno guadagna lo 0,31% a 2.350,30

Quotazioni dell'oro in lieve aumento sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,15% e passa di mano a 2.382 dollari l'oncia . Il metallo prezioso è protagonista di una lunga corsa che in 2 mesi l'ha visto aumentare ...

Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio Wti del Texas guadagna lo 0,42% e passa di mano a 83,82 dollari al barile, Il Brent del Texas sale dello 0,46% a 89,42 dollari .

Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio Wti del Texas guadagna lo 0,42% e passa di mano a 83,82 dollari al barile, Il Brent del Texas sale dello 0,46% a 89,42 dollari .

L'oro avanza, quotazioni spot a 2.344,27 dollari - L'oro avanza, quotazioni spot a 2.344,27 dollari - Avvio di mattinata con scambi in rialzo per l'oro. Le quotazioni spot avanzano dello 0,34% a 2.344,27 dollari l'oncia mentre il contratto sul metallo prezioso con consegna a giugno guadagna lo 0,31% a ...

Petrolio in leggero rialzo, Wti a 79,24 dollari (0,15%) - Petrolio in leggero rialzo, Wti a 79,24 dollari (0,15%) - Intonazione al rialzo per le quotazioni del petrolio. Il contratto Wti con consegna a giugno viene scambiato a 79,24 dollari al barile con un progresso dello 0,15% mentre il Brent vale 83,48 dollari e ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Vitru Brazil annuncia la crescita e l'imminente quotazione in B3 - Telefonata di presentazione dei risultati: Vitru Brazil annuncia la crescita e l'imminente quotazione in B3 - Questa crescita è stata trainata principalmente dai segmenti della formazione continua e della medicina. Vitru ha inoltre rivelato l'intenzione di uscire dal NASDAQ e di quotarsi sulla borsa B3, con l ...