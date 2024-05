Esempi di solidarietà per tutti: "Pensare agli altri rende felici" - Esempi di solidarietà per tutti: "Pensare agli altri rende felici" - Ventinove ragazzi hanno vissuto una giornata da protagonisti ieri al Quirinale, ospiti del Presidente Sergio Mattarella, che li ha nominati ’Alfieri della Repubblica’ per la solidarietà che hanno dimo ...

Irene alfiere della Repubblica. Cuore e solidarietà per Misha, sfuggito alla guerra in Ucraina - irene alfiere della Repubblica. Cuore e solidarietà per Misha, sfuggito alla guerra in Ucraina - irene Marabini ha 9 anni ed è di loreto. E’ stata insignita ieri dal Presidente della Repubblica "per lo spirito di accoglienza con cui ha aiutato un coetaneo in fuga dal conflitto".

Loreto, l’emozione di Irene Alfiere della Repubblica (a 9 anni) accanto a Mattarella: «Mi ha chiesto: come va E io: tutto bene» - loreto, l’emozione di irene Alfiere della Repubblica (a 9 anni) accanto a Mattarella: «Mi ha chiesto: come va E io: tutto bene» - loreto Alfiere della Repubblica a soli 9 anni. irene Marabini, alunna della 4°A alle elementari Marconi di loreto, è stata insignita del prestigioso riconoscimento ieri mattina ...