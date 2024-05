Locazioni brevi | cedolare secca al 26% a partire dai redditi maturati dal 1° gennaio 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Con la Circolare n. 10 L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle novità in materia di. Tale documento chiarisce le novità introdotte in materia di locazione breve dalla legge di bilancio. Dopo averne ricordato la definizione:” contratti didi immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa”. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il passaggio dell’aliquota dellasulledal 21% al 26% non è ancorato alla data di stipula del contratto, ma dal periodo di imputazione del canone. La nuova aliquota ...

L’affitto Lo anticipa l’algoritmo. L’idea di Rent2Cash per tutelare i proprietari di immobili - L’affitto Lo anticipa l’algoritmo. L’idea di Rent2Cash per tutelare i proprietari di immobili - La terza puntata della nostra rubrica dedicata alle startup che si occupano di Real estate va alla scoperta delle applicazioni nel settore dei prestiti. I co-founder della realtà romana: «Con la nostr ...

Affitti turistici in Toscana, sarà un’estate da sold out: “Più richieste delle offerte” - Affitti turistici in Toscana, sarà un’estate da sold out: “Più richieste delle offerte” - La Toscana è presa d’assalto dai visitatori, ma i cittadini fuggono dai centri storici. Per quanto riguarda i prezzi, Lucca resta la provincia italiana più costosa per le locazioni ...

Spunta un nuovo Bonus Affitti da 150 euro al mese - Spunta un nuovo Bonus Affitti da 150 euro al mese - Scopri il bonus affitto da 150 euro al mese. Un'opportunità unica per trovare soluzioni abitative convenienti nelle città italiane.