Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi apre in rialzo a 133,9 punti , contro i 133,5 punti della chiusura di venerdì scorso. In calo di 0,9 punti il rendimento annuo italiano al 3,84%, mentre quello tedesco cede 0,1 punti al 2,5%.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo a 137 punti - Lo spread tra Btp e bund in avvio è in rialzo a 137 punti - Lo spread tra Btp e bund in avvio è in rialzo. Il differenziale segna 137 punti dai 134,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,85%.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora 135 punti - Lo spread tra Btp e bund chiude in rialzo e sfiora 135 punti - Lo spread tra Btp e bund chiude in rialzo e sfiora i 135 punti dai 133,9 dell'apertura e dai 133,5 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano sale leggermente al 3,85%. (ANSA). (A ...

BTp: spread chiude in rialzo a 134 pb, rendimento stabile al 3,85% - BTp: spread chiude in rialzo a 134 pb, rendimento stabile al 3,85% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Chiusura in leggero rialzo per lo spread tra BTp e bund nella prima seduta della settimana, quando il rendimento e' rimasto stabile. Il differenziale di rend ...