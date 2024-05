Lo scandalo delle baby prostitute | Con la carta oro fino a 2mila euro a settimana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) “Squad girls”. È così che si facevano chiamare le tre 16enni coinvolte nel giro diprostituzione scoperto dall’indagine della Squadra mobile di Bari. Un modo facile per condurre una bella vita. Questa la loro percezione di quello che, invece, era un vero e proprio sfruttamento. Sui social, le ragazzine pubblicavano immagini per adescare clienti e, proprio le foto, hanno contribuito a far partire le indagini dopo la denuncia della mamma di unaminori coinvolte. Leggi anche: Orrore in Belgio: branco di dieci ragazzini stupra 14enne. La violenza durata tre giorni L’inchiesta ha portato a dieci arresti L’inchiesta ha portato a dieci arresti: in carcere sono finite quattro donne, Marilena Lopez di 35 anni, la 21enne Antonella Albanese, Federica Devito di 25 anni, Elisabetta Manzari di 24 anni; e due uomini, Ruggero Doronzo originario di ...