LIVE Italia-Polonia - Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre devono partire bene

(Di martedì 14 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella prima sfida dellaper la Nazionalenache affronta laad Antalya in Turchia. Dove eravamo rimasti? Ad una triste serata di settembre, dove i sogni azzurri si erano spenti definitivamente al termine di un’estate da dimenticare. Ladi Lavarini a fare festa assieme al pubblico di casa per la qualificazione olimpica e il buio più totale in casa di un’sbagliata, rimandata a maggio per l’accesso ai Giochi di Parigi. Maggio è arrivato ed è cambiato tutto: c’è Julio Velasco al posto di Davide Mazzanti sulla panchina azzurra e ad Antalya si ritrovano di fronte proprio ...

La Juventus, archiviato l’impegno dello scorso turno di campionato contro la Salernitana, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro l’Atalanta nel match valevole per finale della Coppa Italia 2023/2024. In una stagione molto complicata, la ...

LIVE Italia-Polonia, Nations League volley femminile in DIRETTA: subito la rivincita dell’ultimo Preolimpico - live Italia-Polonia, Nations League volley femminile in diretta: subito la rivincita dell’ultimo Preolimpico - Buonasera e benvenuti alla diretta live della prima sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta la Polonia ad Antalya in ...

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 14 maggio - diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 14 maggio - I tank di Israele continuano ad avanzare e accerchiano ormai totalmente Rafah. Nonostante gli appelli e la contrarietà Usa, il premier israeliano Benyamin Netanyahu non arretra di un centimetro. “Siam ...

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Bocca della Selva - live Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: arrivo in salita a Bocca della Selva - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della decima tappa del Giro d’Italia 2024. La Corsa Rosa riparte dopo il giorno di riposo e lo fa subito con una frazione tosta. Saranno 142 ...