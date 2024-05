LIVE – Atalanta-Juventus - Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di martedì 14 maggio 2024) La, archiviato l’impegno dello scorso turno di campionato contro la Salernitana, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro l’nel match valevole per finale della Coppa Italia 2023/2024. In una stagione molto complicata, la compagine bianconera ha la grande possibilità di tornare a sollevare un trofeo. Si tratta di un remake della finale andata in scena tre anni fa, quando a prevalere furono proprio i piemontesi grazie alle reti realizzate da Federico Chiesa e Dejan Kulusevski. Nella giornata odierna, martedì 14 maggio, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.55 140 km al traguardo. 13.51 Terminato lo strappo, ora la strada va all’ingiù per dirigersi verso il litorale casertano. 13.50 Il gruppo si allunga in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.24 Meno di 80 km al traguardo. 15.22 Jonathan Milan perde la volata per la terza posizione, la quale va ad appannaggio di Tim Merlier. Il friulano comunque ...

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e i percorsi abilitanti per l'insegnamento presentano ancora diverse criticità irrisolte. Mentre si attende la pubblicazione dell'ordinanza per le GPS, per i corsi abilitanti, a seguito della ...

LIVE Italia-Polonia, Nations League volley femminile in DIRETTA: subito la rivincita dell’ultimo Preolimpico - live Italia-Polonia, Nations League volley femminile in DIRETTA: subito la rivincita dell’ultimo Preolimpico - Buonasera e benvenuti alla DIRETTA live della prima sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta la Polonia ad Antalya in ...

Tennis, Roma Masters 1000 day 6: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - Tennis, Roma Masters 1000 day 6: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - live blog Roma Masters 1000, sesta giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quinto Masters 1000 della stagione, il terzo su ...

Lecce-Udinese, il risultato in diretta LIVE - Lecce-Udinese, il risultato in diretta live - Udinese a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione, contro un Lecce già salvo. Le prime occasioni della gara sul piede di Krstovic, che tenta due volte la conclusione nei primi 10' servito ...