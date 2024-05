’Litigare’ di Davide Petrella Quando i confronti aiutano a crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Conterò i tuoi respiri, i giorni prima che arrivi. Se ti manco tu scrivi, se è una guerra ci vogliono vivi a volte l’amore c’ha i suoi diversivi, comprali tu i detersivi che io faccio tardi. Siamo appena tornati e già parti, c’è il tuo film preferito e neanche lo guardi. E cosa ne pensi dimmi dell’esplosione dell’indie è come dirsi ti amo ma nella lingua dei sinti, hai occhi come dipinti, ogni volta mi sembrano finti. E così ritrovarsi a fumare senza parlare fuori allo stesso locale senza ammettere di stare male, non ci sei più nelle storie a male, ma sei qui che aspetti che mi allontano. Resti da sola e allora chiamami se hai voglia di parlare, se questa vita poi ti prende male. Si chiamaed è il pezzo che nel 2018 dette il titolo all’album omonimo per Warner Music Italy, il primo, di un artista che fino a quel momento aveva scritto con successo canzoni ...