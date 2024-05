L’Isola dei Famosi - noto naufrago dopo il reality approderà ad Amici? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 14 maggio 2024)dei, unilshow potrebbe approvare in un talent show di Mediaset? Ecco l’ultima indiscrezionedei, ilballerino e coreografo Samuel Peron un mese fa è sbarcato in Honduras per iniziare la sua prima avventura nelshow condotto da Vladimir Luxuria. Samuel continua a resistere e si è messo fin da subito in gioco tra sfide, ricompense e prove da affrontare. Ieri sera nel corso dell’ultima diretta Samuel ha avuto modo di riabbracciare sua moglie Tania e di viversi anche se per brevi istanti tutto il suo amore e tutto l’affetto. Chi sarà il vincitore di quest’ultima edizione delshow di Canale 5? Mancano solo poche settimane per ...