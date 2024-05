L’IPERURANIO dal 17 maggio fuori SONO UNA PERSONA ORRIBILE

Il 23 maggio a Roma, presso lo storico locale Lettere Caffé in Trastevere, Aldo Luigi Mancusi, già autore del best seller Edgar Allan Poe, L'Ultimo Incubo, presenterà insieme al filosofo Diego Fusaro, la sua riscrittura del classico di Luigi ...

Il 23 maggio a Roma, presso lo storico locale Lettere Caffé in Trastevere, Aldo Luigi Mancusi, già autore del best seller Edgar Allan Poe, L'Ultimo Incubo, presenterà insieme al filosofo Diego Fusaro, la sua riscrittura del classico di Luigi ...

A Londra ora si può prendere l'afternoon tea come veri protagonisti di Bridgerton - A Londra ora si può prendere l'afternoon tea come veri protagonisti di Bridgerton - Nella moda, il “su misura” è sempre la scelta migliore. Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ...

L'oroscopo di domani 15 maggio e classifica: Cancro capriccioso, Toro radioso - L'oroscopo di domani 15 maggio e classifica: Cancro capriccioso, Toro radioso - L'oroscopo di mercoledì 15 maggio indica che il Cancro è capriccioso e il Toro ... Scorpione: chi aspetta il ritorno di una certa persona, troverà gratificazione. Sfide da affrontare, ma con astuzia e ...

Fumano hashish e marijuana al bar: sospesa la licenza - Fumano hashish e marijuana al bar: sospesa la licenza - Nel corso della mattinata odierna, 14 maggio, il provvedimento è stato notificato da personale ... persone gravate da precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio e ...